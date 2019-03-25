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Как прекратить регистрацию транспортного средства через Госуслуги в 2019 году

Несколько часов может занять процедура прекращение регистрации транспортного средства в Госавтоинспекции: собрать бумаги, прийти в ГИБДД, дождаться очереди и выполнить ряд оформлений.

Как сообщили Псковской Ленте Новостей в отделении организационно-аналитической работы, пропаганды БДД и подготовки оперативной информации УГИБДД УМВД России по Псковской области, есть другой способ – записаться в интернете. Здесь можно за 15 минут оформить заявление и подать его на рассмотрение в ГИБДД.

В ситуации, когда владелец продал транспорт посредством договора купли-продажи, а новый хозяин, нарушая договоренности, на учет ТС не ставит. По истечении 10 суток с момента заключения сделки прежний владелец может прекратить регистрацию транспортного средства, дабы не оплачивать в дальнейшем штрафы и налог на автомобиль который уже продан.

В настоящий момент прекратить регистрацию транспортного средства по вышеуказанному факту быстро, просто и не требует финансовых затрат.

Сегодня на портале Госуслуг действует функция «прекращения регистрации транспортного средства прежним собственником по истечении 10 суток со дня заключения сделки купли-продажи, при отсутствии регистрации транспортного средства за новым собственником».

Для этого необходимо, быть зарегистрированным на портале ЕПГУ выбирать категорию «Транспорт и вождение», далее проходим по цепочке подразделов: «Регистрация транспортного средства», «Снятие с учета при утилизации или вывозе за границы РФ» и «Прекращения регистрации транспортного средства прежним собственником по истечении 10 суток со дня заключения сделки купли-продажи, при отсутствии регистрации транспортного средства за новым собственником».

В последующем заполняем обязательные поля заявления и направляем в ведомство, в течении суток его рассмотрят и поступит ответ.