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Власти Псковской области усилят контроль за качеством подготовки водителей

В Псковской области усилят контроль за работой автошкол и качеством подготовки водителей. Как сообщили Псковской Ленте Новостей в пресс-службе областной администрации, соответствующее решение было принято на координационном совещании по обеспечению правопорядка в среду, 17 апреля, под руководством губернатора Псковской области Михаила Ведерникова.

«Цифры статистики на дорогах региона пугающие. Причина 84% ДТП - плохая подготовка водителей. Необходимо возобновить работу Общественно-методического совета. Те руководители автошкол, которые не хотят заниматься вопросами безопасности и организацией образовательного процесса на должном уровне - работать в регионе не будут. К этим вопросам надо подходить не формально», - подчеркнул губернатор. Он также рекомендовал возродить работу Общественно-методического совета автошкол, который раньше курировал вопросы качества подготовки водителей.

С мнением главы региона согласился и. о. начальника Управления государственной инспекции безопасности дорожного движения УМВД России по Псковской области Юрий Шестаков, отметив низкое качество обучения в автошколах. «За период учебы кандидаты не получают должных навыков вождения. В результате такой работы мы получаем неграмотных водителей с плохой дисциплиной, плохой теоретической подготовкой и отсутствием необходимых навыков вождения. Они потенциально опасны на дорогах», - заметил он.

В ходе обсуждения губернатор поручил усилить проверки организаций, которые занимаются подготовкой водителей. В числе предложений - дополнительное тестирование преподавателей, присутствие на экзаменах специалистов Комитета по образованию, а также организация трансляции итоговых испытаний в сети Интернет.

Михаил Ведерников поручил председателю Комитета по образованию Александру Седунову в 2-недельный срок подготовить предложения по усовершенствованию работы автошкол и выступить с докладом на следующем координационном совещании.

Отметим, что в настоящее время на территории региона обучением вождению занимаются 32 автошколы, 13 из них функционируют в Пскове.