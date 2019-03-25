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Ограничения будут введены для тяжеловесных транспортных средств на федеральных дорогах в летний период

ФКУ Упрдор «Северо-Запад» сообщает о том, что в период возникновения неблагоприятных природно-климатических условий на автомобильных дорогах общего пользования федерального значения в период неблагоприятных природно-климатических условий будут введены временные ограничения движения. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в ведомстве.

При значениях дневной температуры воздуха свыше 32 градусов цельсия в летний период, с 20 мая по 31 августа, вводится ограничение для тяжеловесных транспортных средств при их движении по федеральным автодорогам с асфальтобетонным покрытием (перечень дорог здесь). Проезд тяжеловесного транспорта при этом будет разрешен в период с 22.00 до 10.00.

К категории тяжеловесных транспортных средств в данном случае относятся транспортные средства (с грузом или без груза), превышающие предельно допустимые значения осевых нагрузок, установленные правилами перевозок грузов автомобильным транспортом, утвержденными постановлением правительства РФ от 15.04.2011 № 272.

Временные ограничения движения в летний период не распространяются: