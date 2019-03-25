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Псковское ГИБДД: Автокресло - залог детской безопасности

В Пскове в областном Центре медицинской профилактики в рамках Всероссийской кампании «Без вас не получится!» прошла встреча будущих мам с представителем дорожной полиции. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в управлении ГИБДД УМВД России по Псковской области.

В «Школе молодых родителей» инспектор УГИБДД УМВД России по Псковской области старший лейтенант полиции Мария Иванова обсудила с собравшимися проблемы профилактики детского дорожно-транспортного травматизма. Она рассказала о разновидностях детских удерживающих устройств, механизме их действия, размещении в автомобиле. Отдельно был рассмотрен вопрос о выборе детского автокресла в зависимости от возраста, роста и веса ребенка.

Участникам встречи продемонстрировали научно-популярный фильм «Маленькие вещи имеют огромное значение», объясняющий не только целесообразность неукоснительного исполнения правил дорожного движения в части применения детского кресла, но и причины игнорирования этого требования.

Первостепенная обязанность взрослых, перевозящих детей в личном транспорте, – заботиться об их безопасности. Спешка, спровоцированная отсутствием четкого планирования действий, значительно снижает концентрацию внимания. А это, зачастую, приводит к возникновению аварийных ситуаций на дороге. В итоге, дети становятся заложниками нашей собственной неорганизованности.