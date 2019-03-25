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Водителей в России разделят на профессионалов и любителей

Министерство транспорта внесло изменения в проект поправок к закону «О безопасности дорожного движения». Основное нововведение - разделение водителей на любителей и профессионалов, работающих по найму, передает РИА Новости.

Согласно документу, подготовку любителей выведут за рамки законодательства об образовании. Так, им не нужно будет изучать различные организационно-управленческие дисциплины, не связанные с безопасностью дорожного движения, что должно существенно облегчить процесс обучения.

Кандидаты в водители, как и сейчас, будут сдавать экзамены в ГИБДД на все категории (B, C, D и так далее), однако при этом будут останутся любителями.

В свою очередь, профессионалов будут готовить в рамках действующей системы обучения, требования к которой определены законом об образовании.

Водителям, успешно справившимся с экзаменами, будут выдавать документ сроком на пять лет. После этого им необходимо будет пройти курсы повышения квалификации.

С 18 апреля проект находится на стадии публичного обсуждения. Оно продлится до 6 мая.