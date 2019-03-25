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Госавтоинспекция разъясняет псковичам, как быстро и удобно пройти процедуру прекращения регистрации транспортного средства

Управление ГИБДД УМВД России по Псковской области разъясняет, как быстро и удобно осуществить процедуру прекращения регистрации транспортного средства в Госавтоинспекции.

«Несколько часов может занять процедура прекращение регистрации транспортного средства в Госавтоинспекции: необходимо собрать соответствующие документы, прийти в ГИБДД, дождаться очереди и выполнить ряд оформлений.

А есть другой способ – записаться через Интернет. Здесь можно за 15 минут оформить заявление и подать его на рассмотрение в ГИБДД. Речь идет о ситуации, когда владелец продал автомашину посредством договора купли-продажи, а новый хозяин, нарушая договоренности, на учет транспортное средство не ставит. По истечении 10 суток с момента заключения сделки прежний владелец может прекратить регистрацию транспортного средства, чтобы не оплачивать в дальнейшем штрафы и налог на автомобиль, который уже продан.

Прекратить регистрацию транспортного средства в данном случае можно быстро, просто и без финансовых затрат. Сегодня на портале Госуслуг действует функция «прекращение регистрации транспортного средства прежним собственником по истечении 10 суток со дня заключения сделки купли-продажи при отсутствии регистрации транспортного средства за новым собственником».

Для этого необходимо быть зарегистрированным на портале Госуслуг. Выбираем категорию «Транспорт и вождение», далее проходим по цепочке подразделов: «Регистрация транспортного средства», «Снятие с учета при утилизации или вывозе за границы РФ» и «Прекращения регистрации транспортного средства прежним собственником по истечении 10 суток со дня заключения сделки купли-продажи при отсутствии регистрации транспортного средства за новым собственником».

В последующем заполняем обязательные поля заявления и направляем его в ведомство. В течение суток ваше заявление в ГИБДД рассмотрят и дадут ответ», - сообщили ПЛН в Управлении ГИБДД УМВД России по Псковской области.