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МВД РФ планирует объединить свои электронные базы с данными страховщиков и дорожников

МВД планирует интегрировать электронные базы данных, чтобы собственники дорог могли информировать водителей о сложных ситуациях и ремонтных работах на дорогах, сообщил первый замглавы ведомства Александр Горовой.

«Мы сегодня максимально будем интегрировать электронные базы данных МВД, страхового сообщества, наших баз, данных дорожников для того, чтобы имелась возможность собственнику дороги, либо администратору предупреждать уже конкретного человека об усложнении на том или ином участке дороги, ограничении в связи с ремонтом», - сказал А. Горовой во вторник журналистам, пишет «Интерфакс».

По его словам, ведомство также проверит базы данных проведения техосмотра, чтобы ограничить туда допуск для операторов, которые продавали карты техосмотра «не очень добросовестным клиентам».

«Сегодня в рамках конкурсных процедур для подразделений ГИБДД будем контролировать и приобретаемое оборудование», - добавил А.Горовой.