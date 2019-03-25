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Депутаты регионального парламента согласовали поправки в транспортную госпрограмму Псковской области

Депутаты Псковского областного Собрания депутатов одобрили изменения в госпрограмму Псковской области «Развитие транспортной системы». Как передает корреспондент Псковской Ленты Новостей, проект закона обсуждался сегодня, 24 апреля, на заседании парламентского комитета по экономической политике, АПК, экологии и природопользованию и комитета по бюджету, финансам и налоговой политике.

Как сообщил заместитель председателя областного комитета по транспорту и дорожному хозяйству Дмитрий Лобунов, изменения касаются изменения наименования органов исполнительной власти и также объемов финансирования.

Так, из регионального бюджета дополнительно выделяются почти 135 млн рублей. Из них 55 млн рублей направят на подпрограмму по развитию автомобильного транспорта в части межмуниципальных перевозок, 70 млн рублей – на погашение кредиторской задолженности по работам выполненным в прошлом году.

Из федерального бюджета дополнительно выделяются 300 млн рублей: 200 млн рублей на продолжение строительства Северного обхода и 100 млн рублей на ремонт цепных мостов в Острове. При этом, по словам Дмитрия Лобунова, до конца года финансирование Северного обхода увеличат до 1,5 млрд рублей, что позволит приступить к работам по строительству моста через реку Великую.

Также докладчик уточнил, что на 10 млн рублей планируется обновить технику предприятия «Псковавтодор». По его словам, парк техники обновляется за счет средств регионального бюджета с 2015 года, но до удовлетворения нормативной потребности еще очень далеко.

Депутаты задавали докладчику много вопросов, связанных с дорогами в своих округах. Так, единоросс Виктор Гречин обратил внимание на катастрофическое состояние дороги, ведущей в деревню Хотицы. «Автобусы отказываются ездить по полностью разбитой дороге. И поворот на памятник практически не освещаем, там часто происходят ДТП», - добавил парламентарий.

«В этом году сделаем подъезд к Хотицам. Там уже проделаны большие работы по земполотну, работаем и днем, и ночью», - заверил Дмитрий Лобунов.

Депутат Всеволод Козловский поинтересовался, сколько будет установлено остановочных комплексов в Псковской области в этом году. Дмитрий Лобунов ответил, что такие работы ведутся в соответствии с планом. «Эти работы предусмотрены и в программе «Безопасные и качественные дороги», заниматься по этому направлению будем практически в каждом районе», - заверил он.

Отвечая на вопросы депутатов, чиновник заверил, что с этого года начнется ремонт дороги Лудонь – Боровичи, которой пользуется множество туристов и паломников. Продолжатся работы на дороге Заплюсье – Гдов. Чуть меньше повезло членам садоводческого товарищества «Кебь». «Там возникла проблема с землей. Вряд ли сможем начать в этом году. В июле заключение контракта, к работе приступят, скорее всего, в следующем году».

В этом году нет в адресном перечне и дороги Новоржев – Опочка, она отнесена на более поздний срок.

Обсуждая поправки, депутаты отметили, что несмотря на то, что получили документы по изменениям в транспортную госпрограмму всего два дня назад, у них нет вариантов, кроме как их согласовать, поскольку речь идет о выделении федеральных средств, которые нельзя упускать.

«Вы уж, пожалуйста, нас не подводите», - обратился председатель парламентского комитета Андрей Козлов к Дмитрию Лобунову.