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Около 1,5 млрд рублей ежегодно необходимо Псковской области, чтобы привести в порядок все мосты - чиновник

Псковской области необходимо порядка 1,5 млрд рублей ежегодно, чтобы привести в нормативное состояние все аварийные мосты в Псковской области. Как передает корреспондент Псковской Ленты Новостей, об этом на заседании парламентского комитета по экономической политике, АПК, экологии и природопользованию сообщил заместитель председателя областного комитета по транспорту и дорожному хозяйству Дмитрий Лобунов.

Чиновник отметил, что в профильном комитете очень рассчитывают, что программа «Безопасные и качественные дороги» позволит активизировать работу по ремонту мостов в Псковской области.

Председатель парламентского комитета Андрей Козлов в свою очередь обратил внимание на закрытую трассу Старая Русса – Шимск – Великие Луки – Невель. По его словам, там вела обследование дорожного полотна фирма, которая признала, что 102 моста находятся в неудовлетворительном состоянии. В результате сельхозпроизводители не могут воспользоваться этой дорогой, чтобы, к примеру, подвезти корма к предприятиям.

«Все мы платим транспортный налог, в том числе и те жители, которые там живут. Нам надо больше 50 лет, чтобы при текущих темпах отремонтировать там все мосты. Но ведь транспортная доступность должна быть у всех! Либо надо живущим там людям уменьшать транспортный налог», - высказался депутат.

Дмитрий Лобунов в ответ заметил, что указанная дорога передается в федеральную сеть. «Так что через два года там все будет в порядке», - пообещал он.