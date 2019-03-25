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Работа информационной системы ГИБДД РФ восстановлена

Сбой в информационной системе ГИБДД РФ устранён, сообщает в среду ведомство.

«Сегодня в связи с техническим сбоем в работе информационных ресурсов МВД России отмечались неполадки в функционировании Федеральной информационной системы ГИБДД», - сказали «Интерфаксу» в ГИБДД.

«В настоящее время технические специалисты ведомства полностью устранили последствия сбоя. Прием граждан возобновлен во всех региональных подразделениях Госавтоинспекции», - добавили там.

Региональные подразделения Госавтоинспекции во время сбоя были вынуждены приостановить оказание государственных услуг гражданам, связанных с регистрацией автомототранспортных средств, выдачей водительских удостоверений, а также ограничить доступ к информации о наложенных административных штрафах за нарушения ПДД.

Ранее о сбое в системе «Интерфаксу» сообщил осведомленный источник.

По его словам, проблема имела чисто технический характер.

Федеральная информационная система (ФИС) используется для сбора, распределения, учета, обработки и хранения всех сведений, поступающих из территориальных и региональных органов ГИБДД в единой базе. Она используется с 2016 года.