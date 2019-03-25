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Автогородок по обучению ПДД открылся в великолукском Педагогическом лицее

10 июня в Педагогическом лицее Великих Лук открылась учебная площадка безопасности дорожного движения. Как передает корреспондент Псковской Ленты Новостей, она представляет собой проезжую часть улицы в миниатюре, со светофорами, автобусными остановками, дорожной разметкой, велосипедной стоянкой.

Теперь учащиеся школы будут изучать правила дорожного движения не только в теории, но и на практике, на пришкольной территории. В торжественном открытии площадки приняли участие ученики начальных классов и инспектор по пропаганде ПДД Ольга Воробьева.

Церемония открытия сопровождалась первым практическим заданием.