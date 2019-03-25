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К обязательным работам приговорен житель Новоржева за езду в нетрезвом виде

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Приговором Новоржевского районного суда 57-летний местный житель признан виновным в совершении преступления, предусмотренного ст.264.1 УК РФ (Нарушение правил дорожного движения лицом, подвергнутым административному наказанию). В суде установлено, что 16 марта около 17.00 мужчина, находясь в состоянии алкогольного опьянения, в городе Новоржеве управлял автомашиной «Деу Нексиа», будучи подвергнутым административному наказанию за управление транспортным средством в состоянии алкогольного опьянения, и был остановлен сотрудниками ГИБДД С учетом позиции государственного обвинителя суд назначил виновному наказание в виде обязательных работ сроком 160 часов. Приговор суда не вступил в законную силу.