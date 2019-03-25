К обязательным работам приговорен житель Новоржева за езду в нетрезвом виде

Приговором Новоржевского районного суда 57-летний местный житель признан виновным в совершении преступления, предусмотренного ст.264.1 УК РФ (Нарушение правил дорожного движения лицом, подвергнутым административному наказанию).
В суде установлено, что 16 марта около 17.00 мужчина, находясь в состоянии алкогольного опьянения, в городе Новоржеве управлял автомашиной «Деу Нексиа», будучи подвергнутым административному наказанию за управление транспортным средством в состоянии алкогольного опьянения, и был остановлен сотрудниками ГИБДД
С учетом позиции государственного обвинителя суд назначил виновному наказание в виде обязательных работ сроком 160 часов.
Приговор суда не вступил в законную силу.