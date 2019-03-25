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АвтоМир / Официально

ГИБДД напомнила псковичам, как оплачивается административный штраф

16.06.2019 15:02|ПсковКомментариев: 0

Управление ГИБДД УМВД России по Псковской области напоминает, как оплачивается административный штраф. Соответствующая публикация размещена в воскресенье на сайте регионального управления МВД России.

«В соответствии со статьей 32.2 КоАП РФ «Исполнение постановления о наложении административного штрафа» административный штраф должен быть уплачен в полном размере лицом, привлеченным к административной ответственности, не позднее шестидесяти дней со дня вступления постановления о наложении административного штрафа в законную силу,

При уплате административного штрафа лицом, привлеченным к административной ответственности за совершение административного правонарушения, предусмотренного главой 12 настоящего Кодекса, за исключением административных правонарушений, предусмотренных частью 1.1 статьи 12.1, статьей 12.8, частями 6 и 7 статьи 12.9, частью 3 статьи 12.12, частью 5 статьи 12.15, частью 3.1 статьи 12.16, статьями 12.24,12.26, частью 3 статьи 12.27 настоящего Кодекса, не позднее двадцати дней со дня вынесения постановления о наложении административного штрафа административный штраф может быть уплачен в размере половины суммы наложенного административного штрафа.

При отсутствии самостоятельного заработка у несовершеннолетнего административный штраф взыскивается с его родителей или иных законных представителей.

Сумма административного штрафа вносится или переводится лицом, привлеченным к административной ответственности, в кредитную организацию, в том числе с привлечением банковского платежного агента или банковского платежного субагента, осуществляющих деятельность в соответствии с Федеральным законом "О национальной платежной системе", организацию федеральной почтовой связи либо платежному агенту, осуществляющему деятельность в соответствии с Федеральным законом от 3 июня 2009 года N 103-ФЗ "О деятельности по приему платежей физических лиц, осуществляемой платежными агентами".

Обязанность незамедлительно после уплаты лицом, привлеченным к административной ответственности, административного штрафа, направлять информацию об уплате административного штрафа в ГИС ГМП, предусмотренную Федеральным законом от 27 июля 2010 года N 210-ФЗ "Об организации предоставления государственных и муниципальных услуг", лежит на банках или иных кредитных организациях, организациях федеральной почтовой связи, платежном агенте, осуществляющих деятельность по приему платежей физических лиц, или банковских платежных агентах (субагентах), которым уплачивается сумма административного штрафа.

При отсутствии документа, свидетельствующего об уплате административного штрафа, и информации об уплате административного штрафа в Государственной информационной системе о государственных и муниципальных платежах (ГИС ГМП), по истечении установленного законом срока, судья, орган, должностное лицо, вынесшие постановление, изготавливают второй экземпляр указанного постановления и направляют его в течение десяти суток судебному приставу-исполнителю для исполнения в порядке, предусмотренном федеральным законодательством.

При этом обращаем ваше внимание на то, что по большей части отсутствие информации о произведенной уплате административного штрафа в ГИС ГМП происходит в результате того, что гражданами, производящими платеж, банковскими (кредитными) работниками при заполнении платежных документов неверно указываются реквизиты о получателе платежа (КБК, ОКТМО, р/с, ИНН…), отсутствует или неверно внесен уникальный идентификационный номер (УИН – зачастую это номер постановления – штрих код), либо кредитной организацией платежу не присваивается (не указывается в платежном документе) уникальный идентификатор платежа (УИП).

Следовательно, только при корректном погашении административного штрафа и передачи банками или иными кредитными организациями информации об уплате административного штрафа в ГИС ГМП, автоматически осуществляется его погашение в Федеральной информационной системе ГИБДД», - говорится в сообщении.

 

Источник: Псковская Лента Новостей
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