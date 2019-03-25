Путин подписал закон об ужесточении ответственности за «пьяные» ДТП

Владимир Путин подписал закон об ужесточении уголовной ответственности за «пьяные» ДТП, сообщает РИА Новости. Согласно документу, наказание ужесточается, если ДТП привело к причинению тяжкого вреда здоровью - от трех до семи лет лишения свободы (сейчас - до четырех лет), если ДТП привело к гибели человека - от пяти до 12 лет лишения свободы (сейчас - от двух до семи лет) а если ДТП привело к гибели двух или более человек - от восьми до 15 лет лишения свободы (сейчас - от четырех до девяти лет).
Кроме того, закон ужесточает наказание за совершение в пьяном виде аналогичных преступлений на железнодорожном, воздушном, морском и внутреннем водном транспорте и метрополитене, внеся изменения в статью 263 Уголовного кодекса.
Также к категории тяжких преступлений добавляются неосторожные деяния, за совершение которых максимальное наказание не превышает 15 лет лишения свободы.