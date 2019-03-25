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Минтранс ввел обязательные гарантийные сроки для всех дорожных работ

Сегодня, 17 июня, вступил в силу приказ Минтранса России, утверждающий типовые условия контрактов на строительство и ремонт автодорог и дорожных сооружений. Теперь заказчик обязан устанавливать гарантии качества на выполненные работы.

Как сообщили Псковской Ленте Новостей в пресс-службе ОНФ, в типовых условиях прописаны также конкретные гарантийные сроки. К этому призывали активисты Народного фронта, которые во время рейдов по стране видели, что качество дорог напрямую зависит от наличия гарантийных сроков на дорожные работы и их продолжительности. При этом в каждом городе эти сроки устанавливали по своему усмотрению, они разительно отличались даже в границах одного региона.

В типовых условиях Минтранс прописал четкие гарантийные сроки для внутренних слоев дорожного полотна. Так, для земляного полотна и слоев основания дороги при строительстве гарантия теперь составляет не менее 8 лет, при ремонте – не менее 6 лет. Гарантийный срок для покрытия из цементобетона – не менее 8 лет.

А вот гарантийный срок на верхний слой покрытия зависит от интенсивности движения. Если по участку проезжает более 20 тысяч автомобилей в сутки, то гарантия должна составлять минимум 2 года. Минимум 4 года – при интенсивности движения от 10 тысяч до 20 тысяч автомобилей в сутки. А если по участку передвигается менее 1 тысячи автомобилей в сутки, то минимальный срок гарантии составляет 8 лет.

Приказ устанавливает гарантийные сроки и на дорожные знаки – от 2 до 10 лет в зависимости от класса световозвращающего материала.

Гарантийные сроки на дорожную разметку различаются в зависимости от толщины слоя и материалов, из которых она выполнена: не менее полугода – на пластиковую, не менее трех месяцев – на разметку краской. Гарантийный срок на мосты, путепроводы, тоннели, эстакады теперь должен составлять не менее 8 лет.

«Наша инспекция с 2015 года обращает внимание на то, что чуть ли не в каждом населенном пункте страны власти устанавливают свои собственные гарантийные сроки на дорожные работы. Чем они при этом руководствуются, непонятно. Ведь в одном и том же регионе сроки могут сильно отличаться – от 1 года до 8 лет, причем, независимо от пропускной способности дорог. Порядок нужно было наводить на федеральном уровне. Новый приказ – это результат нашей совместной с Минтрансом работы, которая длилась несколько лет. И хотя выход документа надолго задержали сложности с его регистрацией в Минюсте, мы рады, что он, наконец, вступает в силу по всей стране» – прокомментировал координатор проекта «Дорожная инспекция ОНФ/ Карта убитых дорог», депутат Госдумы Александр Васильев.

О том, что в дорожной отрасли нет единого подхода к установлению гарантийных сроков на дорожные работы, сообщил президенту России на Межрегиональном форуме Народного фронта в Ставрополе в январе 2016 года эксперт ОНФ, главный инженер «Дорожной инспекции ОНФ» Николай Мельков. Тогда глава государства пообещал ускорить принятие закона, касающегося установления гарантийных сроков на ремонт дорог.