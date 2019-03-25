АвтоМир / Официально

ГИБДД информирует о порядке и сроках уплаты штрафов по административным правонарушениям

Центр автоматической фиксации административных правонарушений в области дорожного движения ГИБДД УМВД России по Псковской области напоминает, что административный штраф должен быть уплачен в полном размере лицом, привлеченным к административной ответственности, не позднее шестидесяти дней со дня вступления постановления о наложении административного штрафа в законную силу.

Согласно ч.13 ст.32.2. КоАП РФ при уплате штрафа лицом, привлеченным к административной ответственности за совершение правонарушения, предусмотренного главой 12 КоАП РФ, за исключением правонарушений, предусмотренных ч.11 ст. 12.1, ст.12.8, ч.6 и 7 ст.12.9, ч.3 ст.12.12, ч.5 ст.12.15, ч.31 ст.12.16, ст.12.24, ст.12.26, ч.3 ст.12.27, не позднее двадцати дней со дня вынесения постановления о наложении административного штрафа он должен быть уплачен в размере половины суммы наложенного штрафа.

Несвоевременная уплата штрафа влечет за собой дополнительные санкции, предусмотренные ч.1 ст. 20.25 КоАП РФ, а именно: наложение административного штрафа в двукратном размере суммы неуплаченного штрафа, но не менее одной тысячи рублей, либо обязательные работы на срок до пятидесяти часов.

Информацию об имеющихся административных штрафах, о порядке оплаты и реквизитах зачисления можно получить на интернет-сайте www.gosuslugi.ru в разделе «Предоставление сведений об административных правонарушениях в области дорожного движения» и на официальном сайте ГИБДД www.gibdd.ru.