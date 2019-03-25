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Сегодня ночью в Пскове совершен угон автомашины «Фольксваген Гольф»

В ночь с 22 на 23 июня, в период времени с 21:00 до 08:00 в Пскове на улице Индустриальной совершен угон автомашины «Фольксваген Гольф», 1985 года выпуска, в кузове белого цвета.

В настоящее время по данному факту проводятся оперативно-розыскные мероприятия, направленные на установление местонахождения похищенной автомашины.

УГИБДД УМВД России по Псковской области призывает не оставлять ночью автомобиль в темном, неосвещенном месте, даже если это двор, в котором вы проживаете. Лучше поставить автомобиль на охраняемую стоянку или в гараж.

«Никогда не оставляйте автомашину с открытыми дверцами и ключом в замке зажигания, избегайте длительной парковки в безлюдных и неосвещенных местах. Примите все меры к тому, чтобы угонщик не смог быстро завести Вашу автомашину, для этого оборудуйте её охранной сигнализацией, системами блокировки руля, педалей. Не оставляйте ценные вещи, деньги в салоне авто, которые обязательно привлекут чужое внимание», - рекомендуют сотрудники УГИБДД УМВД России по Псковской области.

Если вы обнаружили, что совершен угон или кража автомобиля, немедленно сообщите об этом в полицию. Укажите при этом марку, модель, цвет, гос. номер и, по возможности, идентификационные номера узлов и агрегатов вашей машины. Все это поможет стражам порядка в работе по скорейшему раскрытию преступления.