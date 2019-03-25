АвтоМир / Официально

Учет штрафа за «пьяное» вождение в расчете цены ОСАГО сделает систему более справедливой

Привлечение к административной ответственности за управление автомобилем в состоянии опьянения возвращено в законопроект о либерализации ОСАГО в качестве фактора, который могут учитывать страховщики при расчете стоимости полиса. Эксперты поддерживают эту норму - учет такого грубого нарушения ПДД, как «пьяное» вождение, в расчете цены страховки позволит сделать систему ценообразования в ОСАГО более справедливой и даст возможность страховщикам продолжить снижение цен для добросовестных водителей.

Законопроект о либерализации системы ОСАГО предусматривает возможность для страховщиков устанавливать собственные коэффициенты при расчете стоимости ОСАГО, в том числе – учитывать грубые нарушения водителем правила дорожного движения – проезд на красный свет, выезд на встречную полосу, а также управление машиной в пьяном виде. Последняя норма ранее исключалась из законопроекта – там фиксировались неоднократные штрафы за пьяное вождение, за что предусмотрено наказание в рамках Уголовного кодекса РФ, а в проекте учитываются лишь административные правонарушения, поэтому норма была исключена. Административное наказание предусмотрено за однократную «поимку» в пьяном виде за рулем, это и было зафиксировано в последней версии законопроекта по замечаниям Совета при президенте РФ по кодификации и совершенствованию гражданского законодательства. Совет по кодификации поддержал основные положения законопроекта, указав при этом на необходимость его доработки.

Эксперты поддерживают возврат в документ этой нормы, так как она сделает возможным более справедливое ценообразование в ОСАГО.

«Было бы странно, если бы за проезд на красный свет и выезд на «встречку» страховщики могли бы устанавливать повышающий коэффициент к цене ОСАГО, а за такое грубое и тяжкое нарушение, как пьяное вождение, не могли бы. Ведь очевидно, что водители, которые позволяют себе садиться за руль, находясь под воздействием алкоголя, несут гораздо больше риска, чем любые другие нарушители ПДД», – говорит юрист и автоэксперт Сергей Смирнов.

По словам автоэксперта Игоря Моржаретто, возможность страховщиков вводить повышающие коэффициенты для пьяных за рулем позволит компаниям снижать тарифы для добросовестных водителей, которых большинство. «Неоднократно приводилась статистика, что основные риски в системе ОСАГО сосредоточены на небольшой части аварийных водителей – их не более 15%. Пьяные за рулем – это еще более маленькая, но более маргинальная часть этой группы, которая, тем не менее, провоцирует наиболее трагические и тяжелые по своим последствиям ДТП. Если страховщики смогут максимально завысить тарифы для этой группы, то у них появится возможность еще больше снизить цену для аккуратных водителей, балансируя свой финансовый результат. Таким образом, каждый будет платить за полис ОСАГО сообразно своему риску, что и является главной целью реформы по либерализации», – рассуждает эксперт.

При этом он напомнил, что бесконтрольно «задирать» тарифы страховщики не смогут даже для таких нарушителей – законопроектом предусмотрено ограничение, что максимальная стоимость ОСАГО не может превышать трехкратной ставки базового тарифа.

По словам Сергея Смирнова, эта мера также поможет повысить безопасность на дорогах. «Даже недобросовестный водитель, прежде чем садиться пьяным за руль, подумает дважды: он будет опасаться не только штрафа ГИБДД и отъема прав, но и повышенной цены полиса ОСАГО», – говорит он.

Законопроект Минфина предполагает внесение ряда изменений в расчет тарифа ОСАГО. Таким образом будут учитываться особенности каждого конкретного водителя, и тариф станет более индивидуальным.

Ведомство ожидает, что проект будет рассмотрен в начале осенней сессии Госдумы.