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Российских водителей могут лишить прав за грязные номера

Российских автовладельцев могут начать лишать водительских прав за намеренное загрязнение и сокрытие номерных знаков, сообщают «Известия» со ссылкой на «Коммерсант» и постановление пленума Верховного суда.

Данный документ разъясняет судам, как наказывать нарушителей ПДД. В том числе по статье 12.2 КоАП («Управление транспортным средством с нарушением правил установки на нем государственных регистрационных знаков»).

Теперь если будет установлено, что водитель намеренно прикрыл автомобильный номер, например бумагой или грязью, суд может назначить ему штраф до 5 тыс. рублей, а также лишить прав.

Если же преднамеренность действий водителя доказана не будет, ему грозит штраф в 500 рублей.

Кроме того, лишение прав на год грозит и тем, кто самостоятельно удалил, подчистил или подкрасил символы и буквы на номерах. Это будет расцениваться как управление автомобилем с подложными номерами.

Еще одно разъяснение касается установки ксеноновых ламп, ослепляющих встречный поток. Здесь наоборот решили отменить наказание в виде лишения прав, заменив его на штраф в 500 рублей.

Суды начнут применять документ с момента публикации.