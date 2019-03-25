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АвтоМир / Официально

В России вступил в силу закон об ужесточении наказания за «пьяные» ДТП

28.06.2019 19:30|ПсковКомментариев: 0

В России вступил в силу закон об ужесточении наказания за ДТП, совершенные в пьяном виде и повлекшие тяжелые травмы или гибель людей, сообщает «РИА Новости».

Соответствующий документ Владимир Путин подписал 17 июня.

Так, с 28 июня ужесточается наказание, если дорожно-транспортное происшествие привело к причинению тяжкого вреда здоровью — от трех до семи лет лишения свободы (ранее максимальный срок составлял четыре года).

В том случае, если в результате аварии погиб человек, виновному водителю грозит от пяти до 12 лет лишения свободы (было — от двух до семи лет).

Если ДТП повлекло гибель двух или более человек — от восьми до 15 лет (ранее — от четырех до девяти лет).

Кроме того, ужесточилось наказание за совершение в пьяном виде аналогичных преступлений на железнодорожном, воздушном, морском и внутреннем водном транспорте и метрополитене. Соответствующие изменения вносятся в статью 263 Уголовного кодекса.

Также к категории тяжких преступлений добавляются неосторожные деяния, за совершение которых максимальное наказание составляет 15 лет заключения.

 

Источник: Псковская Лента Новостей
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