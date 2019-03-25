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В ЛДПР предложили запретить использование частных дорожных камер

Использование частных комплексов фото- и видеофиксации нарушений правил дорожного движения (ПДД) предложили запретить. Соответствующий законопроект вносят в Госдуму депутаты от ЛДПР, в том числе вице-спикер палаты Игорь Лебедев и Ярослав Нилов, сообщает «Парламентская газета» со ссылкой на пресс-служба Нилова.

Предлагается дополнить кодекс об административных правонарушениях нормой о том, что дорожные камеры должны находиться в собственности Российской Федерации или регионов, а порядок их установки определяется кабмином.

Авторы проекта напоминают, что закон не запрещает передачу негосударственным организациям или индивидуальным предпринимателям права фиксировать нарушения на дорогах с помощью принадлежащих им камер. При этом частники получают выплаты в зависимости от суммы собранных штрафов, то есть они заинтересованы в большем количестве зафиксированных нарушений.

По мнению разработчиков, в таких условиях камеры фиксации или некорректно устанавливают по отношению к дороге, «либо искусственно увеличивают показатель погрешности», что существенно нарушает права автомобилистов.

В Госдуму 27 июня внесли законопроект депутатов «Единой России», который законодательно закрепляет полномочия органов власти по согласованию мест установки камер.

Ранее президент России Владимир Путин потребовал не прятать камеры на дорогах, в особенности на опасных участках. Он напомнил, что дорожные камеры устанавливаются для снижения аварийных ситуаций, а не для того, чтобы как можно чае штрафовать водителей.