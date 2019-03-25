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ГИБДД готовит ревизию Правил дорожного движения

Госавтоинспекция намеревается создать рабочую группу, которая займется детальным анализом и улучшением правил дорожного движения (ПДД). Об этом сообщает ТАСС.

Отмечается, что эта группа обсудит вопросы нормативного правового регулирования дорожной безопасности и составит рекомендации по их улучшению, если в этом будет необходимость.

По словам замглавы МВД Александра Горового, самое время провести ревизию ПДД. «…Наш личный состав на сегодняшний день достаточно сложно находит подпункты и параграфы, разделы (в ПДД). Что мы можем спрашивать с участников дорожного движения?» - сказал Горовой.