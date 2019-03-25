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18 нетрезвых водителей задержано в Пскове в период Ганзейских дней

18 нетрезвых водителей задержано в Пскове в период Международных Ганзейских дней, которые прошли с 27 по 30 июня. Как сообщили Псковской Ленте Новостей в пресс-службе ОМСУ города Пскова, такие данные озвучил на общегородском координационном совещании начальник ГИБДД УМВД РФ по городу Пскову Владимир Папорт.

По его словам, за прошедшие полгода удалось снизить количество дорожно-транспортных происшествий на 5%. За 6 месяцев нынешнего года выявлено свыше 8000 административных материалов, свыше 200 пешеходов привлечены к административной ответственности, задержаны 246 водителей в состоянии алкогольного опьянения, 41 материал направлен в органы дознания за повторностью управления автомобилем в состоянии алкогольного опьянения.

«Только за четыре Ганзейских дня у нас задержано 18 водителей в состоянии алкогольного опьянения, из них в трех случаях граждане повторно сели за руль в нетрезвом состоянии», - сказал Владимир Папорт.

В суды направлено 604 материала о грубых нарушениях правил дорожного движения, в отношении 75 нарушителей применен административный арест. В отношении 228 водителей принято решение о лишении права управления.