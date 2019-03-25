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Эксперты ОНФ: Для злоупотребляющих алкоголем надо делать отсрочку в получении водительских прав

Для людей, которые безответственно относятся к употреблению алкоголя, надо устанавливать отсрочку в получении водительских прав, считает эксперт ОНФ, главный внештатный психиатр-нарколог Минздрава России, президент Московского научно-практического центра наркологии Евгений Брюн. По его словам, важной задачей является выявление такой группы риска и предупреждение. Отсрочка может даваться на месяц – подобная предупредительная мера применяется и для кандидатов, устраивающихся на опасную производственную работу. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в пресс-службе ОНФ.

Брюн пояснил, что для реализации такого механизма, как отсрочка в получении водительских прав, если анализы указывают на злоупотребление гражданином алкоголя, необходима соответствующая законодательная база.

По его мнению, с таким человеком нужно проводить профилактическую работу в наркологическом диспансере, к которому гражданин прикреплен по месту регистрации. У врачей-наркологов, психиатров, психологов, а также специалистов по социальной работе есть свои психологические технологии мотивации людей на отказ от употребления психоактивных веществ, тем более за рулем. Обычно с пациентом в таких случаях работает несколько разных специалистов. Подобную профилактическую работу проводят и с людьми, у которых в обычных больницах было выявлено злоупотребление алкоголем, и из-за этого они получили свое основное заболевание, рассказал Брюн.

Повторную сдачу анализов можно назначить не меньше чем через месяц в зависимости от тяжести конкретного случая. Если же у человека вновь выявлено злоупотребление психоактивных веществ, нужно отказывать ему в получении водительских прав, отметил эксперт.

«Общее понятие «психоактивное вещество», которое запрещено при управлении транспортом в принципе, касается и некоторых лекарственных средств. Для людей, принимающих такие препараты, врач, который их назначил, должен провести разъяснительную работу, как действуют эти лекарства и почему они опасны для вождения. Если по каким-то причинам этого не произошло, значит, человеку надо обратиться в наркологический диспансер, где эту информацию ему даст психиатр или нарколог», – пояснил Брюн. Он добавил, что, если человек обращается к наркологу, это не значит, что на него заведут медицинскую документацию и поставят на учет. «Он может просто прийти посоветоваться», – отметил эксперт.

Надеяться скрыть тот или иной факт употребления ПАВ бессмысленно, добавил Брюн. Современные исследования анализов позволяют выявить все виды ПАВ, которые употреблял человек в течение последнего месяца. Существуют и более точные исследования, которые проводятся химико-токсилогическими лабораториями и позволяют установить, принимал ли человек такие вещества за последние два месяца.

«Это тестирование надо сделать обязательным, чтобы выявить людей со скрытой алкоголизацией и остающихся вне поле зрения наркологической службы», – отметил Брюн.

Анализы мочи и крови для прохождения теста на употребление психоактивных веществ (ПАВ), к которым относятся как наркотики, так и алкоголь, могут стать обязательными при получении водительских прав, пишет Коммерсант. Соответствующие поправки к порядку проведения водительских медкомиссий подготовил Минздрав по поручению президента России. В настоящее время подобные тесты стоимостью 3–4 тыс. рублей нужно сдавать только при получении справок на владение оружием.