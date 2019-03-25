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Для машинистов локомотивов могут ввести новые «водительские права»

В 2020 году в России может появиться новый вид свидетельств на право управления локомотивом и подвижным составом. Соответствующий закон приняла Госдума, сообщает «Парламентская газета».

Документ разработан правительством. В кабмине отмечают, что существующая система выдачи свидетельств на право управления тяговым подвижным составом не учитывает изменений, которые произошли в железнодорожном транспорте.

Было, в частности, упразднено Министерство путей сообщения, появились владельцы тягового подвижного состава, организационно обособленные от ОАО «РЖД».

«Законодательное закрепление вопросов выдачи свидетельств на право управления железнодорожным подвижным составом позволит создать единые недискриминационные условия допуска к управлению железнодорожным подвижным составом квалифицированных лиц, имеющих подтверждение права на управление железнодорожным подвижным составом, что должно привести к усилению безопасности движения на железнодорожном транспорте», - сказано в пояснительной записке к законопроекту.

Предусматривается, что выдавать права будет Ространснадзор. Это позволит создать условия для формирования современной системы допуска квалифицированных специалистов к управлению поездами.

По словам зампреда Комитета Госдумы по транспорту и строительству Владимира Афонского, закон также устанавливает запрет на работу, непосредственно связанную с движением поездов и маневровой работой, для граждан, в отношении которых имеются сведения об их причастности к экстремистской деятельности или терроризму.