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В России осталось лишь 10% «непристегнутых» водителей

Российские водители стали чаще пользоваться ремнями безопасности, на данный момент их не используют порядка 10% автолюбителей, заявила член правительственной комиссии по безопасности дорожного движения Наталья Агре.

«Когда мы начинали изучать поведение водителей, 10 лет назад пристегивались 23%. Многие признавались, что не пристегивались, поскольку это было "не круто". На данный момент пристегиваются 90% водителей и 10% игнорируют», - сказала Агре журналистам в Ставрополе в пятницу, пишет «Интерфакс».

Она отметила, что за десять лет ситуация улучшилась поскольку «в стране велась масштабная работа по повышению безопасности дорожного движения».