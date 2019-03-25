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Эксперты ОНФ проверят, какие дорожные камеры установлены с нарушениями

12.07.2019 16:13|ПсковКомментариев: 0

Общероссийский народный фронт запустил мониторинг установки средств автоматической фотовидеофиксации нарушений правил дорожного движения (ПДД). Эксперты Народного фронта намерены выявить дорожные камеры, установленные с отклонениями от нормативных требований. Срок окончания мониторинга, который пройдет во всех регионах, – 1 августа.

Эксперты ОНФ проанализируют установку дорожных камер в соответствии с требованиями ГОСТа. Как сообщили Псковской Ленте Новостей в пресс-службе ОНФ, в частности, они проверят, на каком расстоянии от края проезжей части, поверхности дорожного покрытия расположены технические устройства, правильно ли они закреплены на специальных стойках и опорах.

Так, согласно ГОСТу, расстояние от края проезжей части до стационарной камеры должно быть не менее 0,5 м. Расстояние же от нижнего края камеры до дорожного покрытия, то есть высота установки камеры, если техническое устройство находится сбоку от проезжей части, должно быть не менее 1,5 м. При размещении камеры над проезжей частью на пролетных строениях технические средства фотовидеофиксации не должны выступать за их нижний край.

Обнаружив неправильно установленную камеру, эксперты ОНФ зафиксируют место и время, изложат суть нарушения и приложат фотографию, подтверждающую этот факт.

«Дорожные камеры – это, прежде всего, средства обеспечения безопасности дорожного движения, снижения аварийности и травматизма на дорогах, поэтому их установка должна соответствовать определенным условиям, – отметил модератор тематической площадки ОНФ «Безопасные и качественные автомобильные дороги», координатор проекта «Дорожная инспекция ОНФ/Карта убитых дорог» в Новосибирской области Александр Стефанов. – В частности, камеры могут быть размещены как сбоку, так и над проезжей частью, а также на разделительной полосе и при этом на определенном расстоянии от обочины или до поверхности дорожного покрытия. Предупреждать о наличии средств автоматической фотовидеофиксации должны специальные знаки».

Он добавил, что результаты мониторинга будут направлены в профильные региональные органы исполнительной власти.

Напомним, в конце июня на заседании Госсовета по развитию сети автодорог и безопасности дорожного движения президент России, лидер Народного фронта Владимир Путин попросил навести порядок в вопросах установки камер на дорогах. По словам главы государства, цель установки дорожных камер – повысить дисциплину водителей, снизить аварийность и сохранить жизни людей, а не подвести автолюбителей под штраф.

Теги: #ОНФ
Источник: Псковская Лента Новостей
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