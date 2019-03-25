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Россиянам разрешат оспаривать штрафы по интернету

Законопроект, дающий возможность обжаловать постановления об административных нарушениях через интернет, уже подготовлен. Об этом говорится в ответе замминистра юстиции Вадима Федорова на запрос авторов проекта, депутатов фракции ЛДПР, передают «Известия». Сейчас проект федерального закона проходит межведомственное согласование.

О разработке сервиса, который позволит водителям обжаловать выписанные ГИБДД штрафы, 9 июля сообщил вице-премьер России Максим Акимов. Он рассказал, что эта функция будет реализована в виде сервиса на портале госуслуг.

В декабре 2018 года с инициативой создания такой службы выступила спикер Совета Федерации Валентина Матвиенко. Она отметила, что формально такой функционал существует, но полноценно воспользоваться им нельзя, людям всё равно приходится обращаться в автоинспекцию лично.