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Средние премии по ОСАГО снизились в Псковской области

На 6-7% снизились средние премии по ОСАГО в Псковской области. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в пресс-службе ВСС, РСА и НССО.

По состоянию на 11 июля средняя премия по ОСАГО за период с начала года снизилась по сравнению с аналогичным периодом прошлого года на 5,6%. При этом снижение средней премии отмечается в 81 регионе РФ, в которых в общей сложности проживает 97,7% автовладельцев. Для легковых автомобилей физлиц за этот же период средняя премия по ОСАГО снизилась в целом по РФ на 4,13%.

«Реформа по индивидуализации тарифов, которая началась 9 января этого года с расширения тарифного коридора на 20% вверх и вниз, наглядно показывает, что эти меры увеличивают конкуренцию и приводят к снижению цены ОСАГО для водителя. Небольшое и вряд ли заметное в абсолютном значении повышение средней цены обязательной “автогражданки” затронуло лишь самые убыточные для страховщиков регионы так называемой “красной зоны”, где до сих пор сильно влияние недобросовестных посредников», - сказал президент РСА Игорь Юргенс. Он напомнил, что 11 июля правительство одобрило проект поправок к закону об ОСАГО, которые позволят осуществить индивидуализацию тарифов обязательной «автогражданки», по итогам которой безаварийные водители будут платить за полис меньше.