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Массовая проверка водителей прошла в Печорах

Сотрудники ОГИБДД МО МВД России "Печорский" организовали в городе массовую проверку автотранспорта, сообщили Псковской Ленте Новостей в пресс-службе УМВД России по Псковской области.

По словам дорожных полицейских, об этой акции жители были заранее проинформированы, однакои и это не остановило правонарушителей.

«В утреннее время подавляющее большинство печерян едет на работу, отвозит ребятишек в детские сады. На массовую отработку автотранспортных средств были привлечены четыре сотрудника ГИБДД. Принимал участие в мероприятии и начальник ОГИБДД, старший лейтенант полиции Никита Евдокимов. Всего за один час было проверено более 50 водителей, И не обошлось без нарушений Правил дорожного движения. Так, два водителя не имели при себе удостоверений на право управления транспортным средствами. Еще двое – находились в состоянии алкогольного опьянения. Причем, нетрезвыми в столь ранний час оказались водители легкового и грузового автомобилей. Выяснилось, что большегруз принадлежит предприятию, которое занимается ремонтом дорог», - рассказали дорожные полицейские.

В отношении правонарушителей составлены административные материалы. Решается также вопрос о возбуждении административного производства в отношении должностного лица, осуществившего выпуск на линию транспортного средства, водитель которого находился в нетрезвом состоянии.