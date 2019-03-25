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В ГИБДД намерены добиться оформления до 100% мелких ДТП по европротоколу

Госавтоинспекция России рассчитывает в будущем добиться оформления до 100% мелких ДТП без пострадавших по европротоколу. Об этом сообщил замглавы ГИБДД Владимир Кузин, пишет ТАСС.

«Мы стремимся к 2030 году к нулевой смертности, так и, наверное, в какой-то период времени мы достигнем того, что в рамках европротокола можно будет оформлять практически до 100% ДТП без пострадавших», - сказал он на встрече с экспертным сообществом.

Также он отметил, что с каждым годом выездов сотрудников ГИБДД на мелкие ДТП становится меньше. «За 6 месяцев этого года сотрудниками Госавтоинспекции было оформлено 1,9 млн ДТП, что на 17,4% меньше, чем за аналогичный период прошлого года», - добавил Кузин, отметив, что на данный момент более одной трети водителей, попавших в незначительные ДТП, оформляют происшествия самостоятельно.

Европротокол - это упрощенный порядок оформления аварии без вызова сотрудников Госавтоинспекции. Воспользоваться им можно, если в столкновении участвовали только два автомобиля, оба владельца застрахованы по ОСАГО, нет пострадавших, ущерб причинен только автомобилям участников ДТП, а имущество третьих лиц не пострадало.