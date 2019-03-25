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Вячеслав Володин: в Госдуме нет инициативы о запрете приобретать машины без наличия парковочного места

По словам председателя Государственной Думы, даже если она появится, то не будет поддержана, поскольку эта инициатива нарушает права граждан.

Как сообщили Псковской Ленте Новостей в пресс-службе Госдумы, в ряде региональных СМИ появились сообщения о том, что якобы рассматривается инициатива о запрете приобретать машины без наличия парковочного места или гаража.

«Такой инициативы нет. И если даже она появится, не будет поддержана, потому что нарушает права граждан», — сказал председатель Государственной Думы Вячеслав Володин.

«Было бы правильно прекратить публиковать фейковые новости. Они противозаконны. А самое главное – создают ненужное напряжение в обществе, плохое настроение у людей», — подчеркнул Вячеслав Володин.