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Псковское УГИБДД информирует автомобилистов об аварийных участках трасс в соседней Тверской области

УГИБДД УМВД России по Псковской области обращает внимание автомобилистов на следующие аварийные участки федеральных трасс, проходящих по территории соседней Тверской области. Информация об этом размещена в понедельник, 29 июля, на официальном сайте Управления МВД по региону:

- ФАД М-10 «Россия» - с 109 км по 116 км, со 130 км по 140 км, со 174 км по 182 км, с 203 км по 208 км, 225 км, 241 км, с 265 км по 277 км, с 295 км по 301 км, с 305 км по 310 км, с 319 км по 320 км.

- ФАД М-9 «Балтия» - со 188 км по 189 км, со 199 км по 205 км, с 311 км по 317 км, с 320 по 322 км.

- САД М-11 – с 209 по 210 км, с 305 по 309 км, с 327 по 328 км, с 341 по 345 км, с 364 по 368 км, с 379 по 381 км.