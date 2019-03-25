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Наказание на нарушение ПДД крупногабаритным транспортом предложили изменить

Ответственность за нарушение правил движения тяжеловесных и крупногабаритных транспортных средств предложили изменить. Соответствующий законопроект внесло в Госдуму Правительство России, сообщает «Парламентская газета» со ссылкой на сайт кабмина.

Поправки разработаны во исполнение постановления Конституционного суда о проверке конституционности статьи 2.61 и частей 1, 2, 3 и 6 статьи 12.21.1 КоАП. Основанием для рассмотрения дела стал запрос Костромского суда, а также жалобы двух россиян.

В указанных статьях прописано наказание для водителей, должностных и юридических лиц, а также владельцев крупного транспорта за превышение допустимых габаритов транспортного средства. КС признал нормы Кодекса в вопросе назначения штрафов неконституционными.

Согласно проекту, административная ответственность будет наступать в едином размере, независимо от формы собственности на транспортное средство и способа фиксации правонарушения. Предусмотренный проектом размер денежных санкций соответствует минимально установленному штрафу для юрлиц.

В частности, в зависимости от превышения габаритов, массы или нагрузки на ось автомобиля, предусмотренных тремя частями статьи 12.21.1, штраф для водителей может составить от 1 тысячи до 10 тысяч рублей. Должностные лица, ответственные за перевозку заплатят от 10 тысяч до 30 тысяч рублей. Юридические лица — от 100 тысяч до 300 тысяч рублей.

Принятие проекта позволит исключить зависимость размера соответствующего штрафа от способа фиксации и объекта контроля. Привлекаться к административной ответственности будет только собственник транспортного средства.

Ранее стало известно, что Минтранс разработал законопроект, который предлагает наделить Ространснадзор полномочиями по контролю за движением тяжеловесного или крупногабаритного транспорта по федеральным трассам. Контролировать движение большегрузов на автодорогах регионального, межмуниципального и местного значения будут власти регионов.