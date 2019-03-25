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Информация о камерах на дорогах размещена на сайте ГИБДД

На сайте Госавтоинспекции в тестовом режиме работает раздел, в котором можно найти информацию о местах размещения средств дорожной фотовидеофиксации нарушений, сообщила «Интерфаксу» официальный представитель МВД России Ирина Волк.

«Сегодня на сайте ГИБДД РФ начал работу в тестовом режиме новый интерактивный раздел, в котором собрана информация о местах размещения работающих в автоматическом режиме специальных технических средств, имеющих функции фото- и киносъёмки, видеозаписи для фиксации нарушений ПДД РФ», - сказала Волк.

По ее словам, чтобы узнать, где размещены комплексы фотовидеофиксации, необходимо перейти с главной страницы сайта в раздел «Комплексы фотовидеофиксации на дорогах» и выбрать субъект РФ, а затем на интерактивной карте найти интересующую область.

«В связи с тем, что на постоянной основе проводится анализ состояния дорожно-транспортного травматизма и вносятся предложения о размещении комплексов автоматической фотовидеофиксации в очагах аварийности на дорогах страны, указанный раздел будет регулярно наполняться актуальной информацией», - сказала представитель ведомства.

Она отметила, что раздел был разработан специалистами Госавтоинспекции по итогам заседания Государственного совета по вопросам развития сети автомобильных дорог и обеспечения безопасности дорожного движения, которое состоялось 26 июня 2019 года.

«Новый раздел создан с целью более широкого информирования участников дорожного движения о местах установки комплексов автоматической фотовидеофиксации, а также поможет разработчикам навигационных приложений руководствоваться полученной информацией в своей деятельности», - уточнила Волк.

Она также сообщила, что на сайте уже длительное время успешно функционирует ряд интерактивных сервисов, в числе которых - сведения о наличии штрафов, проверка транспортных средств и водительских удостоверений. «Также имеются различные удобные онлайн-справочники, которые позволяют мгновенно получать пользователям необходимую информацию по интересующим их вопросам в сфере деятельности службы», - добавила она.