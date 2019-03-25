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Единороссы Пскова организовали для детей познавательную программу, посвященную Дню светофора

Развлекательно-познавательная программа, приуроченная к Международному дню светофора, прошла в детском саду «Звездочка» в Пскове. Как сообщили Псковской Ленте Новостей в пресс-службе регионального отделения партии «Единая Россия», мероприятие в рамках партийного проекта «Безопасные дороги» организовали и провели активисты городского отделения «Единой России» и «Молодой Гвардии».

В ходе встречи дошкольники в игровой форме повторили правила безопасного поведения на проезжей части и занялись тематическими раскрасками, которые получили в подарок. «Состоялось очень позитивное и интересное мероприятие. Нас порадовало то, что у детей уже есть определенный уровень знаний, которые мы сегодня смогли закрепить, - сказала кандидат в депутаты Псковской гордумы от партии «Единая Россия» Галина Неваленная. – Важно воспитывать ответственность и культуру поведения на дороге с раннего детства. Именно на это и нацелена наша работа».

«Одна из основных причин несчастных случаев с детьми на дорогах – несоблюдение правил, в том числе несовершеннолетними участниками дорожного движения. Поэтому партийный проект ведет активную профилактическую работу - содействует формированию дисциплинированности и учит детей грамотно вести себя на проезжей части», - отметил региональный координатор проекта «Единой России» «Безопасные дороги», руководитель фракции Партии в Псковской гордуме Денис Иванов.

Партийный проект «Единой России» «Безопасные дороги» направлен на сохранение жизни и здоровья граждан при дорожно-транспортных происшествиях, сокращение количества ДТП, содействие в совершенствовании законодательной базы по повышению безопасности на дорогах, осуществление постоянного мониторинга строящихся участков дорог, содействие реализации Федеральной целевой программы «Повышение безопасности дорожного движения в 2013-2020 годах». Активисты партпроекта проверяют состояние дорожного полотна, пешеходных переходов в регионах, участвуют в мероприятиях по повышению дисциплины водителей, проводят уроки по безопасности дорожного движения, держат на контроле расследования причин крупных ДТП.