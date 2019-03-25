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Велогонки по Правилам дорожного движения прошли в Новосокольниках

В городе Новосокольники при поддержке дорожных полицейских и педагогов местных школ прошла акция «Внимание, на дороге велосипедист!». Ее цель - пропаганда безопасности дорожного движения при управлении двухколесным транспортом.

Как сообщили Псковской Ленте Новостей в пресс-службе УМВД России по Псковской области, на старте маршрута веломарафона собралась целая колонна любителей такого способа передвижения по городу. Сотрудники дорожной полиции рассказали всем участникам профилактического мероприятия о правилах, которые должны соблюдать владельцы двухколесного транспорта, двигаясь по улицам: напомнили как проезжать оживленные перекрестки, пересекать проезжую часть, передвигаться в темное время суток. А после инструктажа колонна промчалась по городскому центру.

После окончания велопробега участники гонки получили от сотрудников ГИБДД в подарок световозвращатели и сладкие подарки.