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Модернизацию светофорного хозяйства Пскова обсудили на комиссии по БДД

Вопросы модернизации светофорного хозяйства Пскова и надежности работы светофоров обсудили в среду, 21 августа, члены городской комиссии по обеспечению безопасности дорожного движения под председательством главы администрации Пскова Александра Братчикова. Как сообщили Псковской Ленте Новостей в пресс-службе ОМСУ города, в этом году было несколько крупных сбоев в работе светофорных объектов на оживленных перекрестках города - в частности, на пересечениях улиц Юбилейной и Народной с Рижским проспектом. Это создает аварийные ситуации, а для инспекторов ГИБДД - дополнительную нагрузку по регулированию движения вручную.

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Как пояснил директор ООО «Монтаж-СК» Юрий Бурлин, вопрос надежности светофоров решен наполовину: заменены 80% светильников и контроллеров, однако требуют замены кабели, особенно на центральных магистралях Пскова, Октябрьском и Рижском проспектах. Требуется комплексная модернизация светофорного хозяйства.

По его словам, сбои в работе светофоров могут быть следствием аварий. Если после ДТП «с участием» светофора был проведен частичный ремонт, такой светофор теряет в надежности. Организация вынуждена восстанавливать поврежденные объекты за свой счет, в то время как есть юридическая практика возмещения ущерба виновниками ДТП.

Представители ГИБДД подняли вопрос о бесперебойном энергоснабжении светофоров на время плановых ремонтных работ на объектах энергоснабжения. Технически это возможно - вопрос решается подключением генераторов на период прекращения подачи электроэнергии, но эти работы необходимо прописать в контракте.

На комиссии было принято решение при заключении нового контракта на обслуживание светофорных объектов предусмотреть для подрядчика возможность ведения претензионной работы по взысканию ущерба и работы по обеспечению бесперебойного электропитания светофоров на периоды плановых отключений электроэнергии.

Юрий Бурлин также обратил внимание на то, что сейчас информация о сбоях в работе светофоров собирается нецентрализованно. При этом есть возможность поставить автоматическую систему отслеживания работы всей светофорной сети: предварительные работы (установка контроллеров) на самих светофорных объектах в центральной части города уже проведены, осталось приобрести программное обеспечение и оборудовать рабочее место для оператора. Примерная стоимость этих мероприятий - 1,5 млн рублей. Александр Братчиков поручил детально проработать этот вопрос.