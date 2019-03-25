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Подготовка к Дню знаний стала главной темой заседания городской комиссии по безопасности дорожного движения

В среду, 21 августа, состоялось заседание городской комиссии по обеспечению безопасности дорожного движения под председательство главы администрации Пскова Александра Братчикова. Как сообщили Псковской Ленте Новостей в пресс-службе ОМСУ города, его главной темой стала подготовка к началу учебного года. Идет ежедневный контроль состояния всех объектов, обеспечивающих безопасность пешеходов на дорогах, в особенности вблизи школ и на путях следования учеников. Идет работа по нанесению дорожной разметки, проводится ремонт искусственных дорожных неровностей, в частности, на улицах Западной и Текстильной.

Инспектор по пропаганде ГИБДД УМВД по городу Пскову Юлия Федорова привела статистику детского дорожного травматизма. В этом году зарегистрировано 25 дорожно-транспортных происшествий с участием детей против 17 в прошлом году, в том числе случай гибели ребенка в ДТП: авария с участием мотоцикла на проспекте Энтузиастов произошла 7 апреля, в результате которой скончалась 6-летняя девочка.

«Просим управление образования провести работу в школах: необходимо обновить уголки безопасности дорожного движения, схемы безопасных маршрутов, паспорта дорожной безопасности. В начале учебного года нужно уделить особое внимание теме дорожной безопасности на родительских собраниях, а с детьми проводить беседы-пятиминутки», - перечислила необходимые мероприятия Юлия Федорова.

Также она обратилась с просьбой по возможности оборудовать все светофоры цифровыми табло обратного отсчета и обеспечить их постоянную работу. Например, на перекрестке улиц Юбилейной и Доставалова такое табло есть, но не функционирует.

Отдельная тема - обучение детей безопасной езде на велосипеде. По статистике, за 7 месяцев этого года на дорогах пострадали 7 несовершеннолетних велосипедистов.

«Мы уже не первый год выступаем за строительство тренировочной площадки для обучения детей правилам безопасного поведения на дорогах, и при строительстве Псковской инженерно-лингвистической гимназии на территории образовательного учреждения было заложено место под автовелогородок», - напомнила Юлия Федорова.

Однако сама эта обучающая площадка не оборудована. Автовелогородок - целый комплекс, симулятор городской дороги со светофорами и машинами (мини-автокарами), где дети в безопасном пространстве могут отработать навыки безопасного поведения на дорогах. По опыту других регионов такие площадки используются разными образовательными учреждениями и детскими коллективами по записи. Стоимость такого комплекса составляет порядка 6-8 млн рублей. Как пояснила заместитель начальника управления образования администрации города Светлана Котова, методическая база для такой работы есть: в лицее №8 создан центр по обучению педагогов для организации и проведения таких занятий, но нет современных материально-технических средств обучения.

Александр Братчиков согласился с актуальностью поднятой проблемы и отметил, что необходимо вести работу по привлечению средств на это строительство.

Депутат Псковской городской Думы Григорий Турчин напомнил участникам заседания о пешеходном переходе на улице Народной около лицея «Развитие», где не оборудованы подходы к «зебре». Начальник отдела по транспорту и связи управления городского хозяйства администрации Пскова Евгений Зинкевич сообщил, что работы по обустройству этого перехода относятся к первоочередным задачам и будут выполнены либо до конца этого года, либо в апреле следующего. Также он отметил, что подготовлена аукционная документация на установку ограждений у ряда пешеходных переходов вблизи школ, решается вопрос об установке искусственной дорожной неровности на переходе на улице Звездной.