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ГИБДД: Частая ошибка родителей - действия по принципу «со мной можно»

В августе на дорогах региона ежедневно регистрируются дорожные происшествия с участием детей. В этой связи Госавтоинспекция Псковской области обращается ко всем родителям и автолюбителям.

Только в январе - июле на дорогах региона произошло 68 ДТП с детьми и подростками в возрасте до 16 лет, в которых 1 ребенок погиб и 76 получили ранения различной степени тяжести. В августе этого года уже зафиксировано 20 ДТП, в которых получили ранения 23 ребенка.

Если в ДТП гибнет или страдает человек - это всегда трагедия, но, когда обрывается жизнь ребенка или он навсегда становится инвалидом, то это не только огромная беда, но и вина взрослых.

Как же помочь детям – озорным и неосторожным, стать дисциплинированными, культурными и внимательными пешеходами?

Сотрудники ГИБДД подготовили несколько простых советов для родителей:

Достаточно хотя бы раз в неделю в течение 10 минут проводить беседу по Правилам дорожного движения. Тогда ребенок сможет самостоятельно ориентироваться в сложной обстановке на дорогах.

Частая ошибка родителей - действия по принципу «со мной можно». Если вы показываете ребенку на собственном примере как перебежать на «красный» или быстро перейти проезжую часть в неположенном месте, будьте уверены: оставшись один, он попытается повторить это сам.

Что касается безопасности детей в салоне транспортного средства, то помощником в этом вопросе станет ремень безопасности или детское удерживающее устройство и, конечно же, строгое и неукоснительное соблюдение ПДД при управлении автомобилем.