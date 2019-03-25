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Экипаж псковского ДПС помог онкобольному пенсионеру добраться до больницы

20 августа 77-летнему пенсионеру, болеющему онкозаболеванием, стало плохо. Приступ застал мужчину на даче в садовом товариществе «Черняковицы 1» в Псковском районе. Внук псковича решил не дожидаться скорой помощи, а доставить дедушку на личном автомобиле в Псковскую городскую больницу. Однако, состояние пенсионера в пути резко ухудшилось, сообщили Псковской Ленте Новостей в ГИБДД УМВД России по городу Пскову.

На контрольном посту «Любятово» молодой человек увидел патрульный экипаж ДПС и обратился к сотрудникам полиции за помощью. Водитель пояснил, что жизнь мужчины в опасности и необходимо как можно быстрее добраться до медицинской организации. Сотрудники ГИБДД незамедлительно, с включенными проблесковыми маячками и звуковыми сигналами, сопроводили автомашину молодого человека до больницы. Помощь оказали инспекторы ДПС ГИБДД УМВД России по городу Пскову капитан полиции Алексей Смирнов и лейтенант полиции Эдуард Коргачев.

В конце августа молодой человек вновь обратился в полицию, но уже с благодарностью в адрес ГИБДД УМВД России по городу Пскову. Мужчина выражает признательность инспекторам ДПС ГИБДД УМВД России по городу Пскову за своевременно оказанную помощь его дедушке. Молодой человек рассказал, что благодаря оперативным действиям дорожных полицейских, дедушку удалось быстро довести до больницы, где ему оказали своевременную медицинскую помощь. В настоящее время самочувствие пожилого мужчины удовлетворительное и он проходит обследование.