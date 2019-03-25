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До 12 лет грозит жителю Псковского района за смерть пассажирки

Заместителем прокурора Псковского района утверждено обвинительное заключение в отношении 46-летнего местного жителя, который в состоянии опьянения нарушил правила дорожного движения, что стало причиной смерти человека.

Как сообщили Псковской Ленте Новостей в районной прокуратуре, в ходе следствия установлено, что в середине июля 2019 года в дневное время злоумышленник, находясь в состоянии алкогольного опьянения за рулем автомобиля ЗАЗ-Шанс, на 6-м километре автодороги «Псков-Кислово-Палкино» в нарушение требований ПДД вел автомобиль со скоростью около 90 км/час при установленном для данного транспортного средства на указанном участке дороги ограничении скоростного режима – 60 км/час, не выдержал необходимый боковой интервал, обеспечивающий безопасность движения до правой по ходу своего движения обочины, в результате чего правыми колесами своего автомобиля съехал на обочину, потерял контроль над управлением своего транспортного средства, допустил его занос, пересек проезжую часть, съехал в кювет, где опрокинулся. В результате дорожно-транспортного происшествия женщине - пассажиру автомобиля были причинены телесные повреждения, которые привели к ее смерти.

Уголовное дело направлено в Псковский районный суд для рассмотрения по существу.

Санкция п. «а» ч. 4 ст. 264 УК РФ предусматривает наказание в виде лишения свободы сроком от 5-ти до 12 лет с лишением права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью на срок до 3-х лет.