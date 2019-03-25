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Семейный велопраздник «Будь примером на дороге!» пройдет в субботу в Пскове

Госавтоинспекция Псковской области и представители мотосообщества «Позитивная механика» приглашают детей и их родителей на семейный велопраздник «Будь примером на дороге!».

Как сообщили Псковской Ленте Новостей в пресс-службе УМВД России по Псковской области, празднник пройдет в рамках 2-го международного кубка по «Motogymkhana».

В программе мероприятия увлекательный квест для всей семьи от «questnerv», катание на тележках от «Молодой Гвардии», эстафеты на велосипедах от «LikeBike».

Также каждый участник мероприятия сможет принять участие в розыгрыше главного приза - велосипеда и получить подарок от Госавтоинспекции Псковской области.

Мероприятие пройдет 7 сентября на площадке торгового центра «FjordPlaza», начало праздника в 12.00.