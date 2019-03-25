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В России утвердили правила оформления ДТП со смартфона

Возможность оформлять дорожно-транспортные происшествия через приложение в смартфоне поможет сберечь время и избавит от бумажной волокиты, заявил телеканалу «360» автоэксперт Юрий Антипов, сообщает «Парламентская газета».

Ранее РБК сообщило, что с начала ноября в некоторых российских регионах автовладельцы смогут оформлять ДТП по европротоколу через приложение в смартфоне. По информации издания, правительство утвердило требования к электронным извещениям и техническим средствам, необходимым для работы нового сервиса по дистанционному оформлению аварий. Планируется, что в тестовом режиме проект запустят в Москве, Санкт-Петербурге, Московской и Ленинградской областях. Программу собираются подготовить к 1 ноября. С 1 сентября вступили в силу поправки в закон об ОСАГО, касающиеся оформления документов о ДТП по европротоколу. Нововведение позволит водителям оповещать автостраховщиков об авариях в электронной форме.

«Это, конечно, большой прогресс. Меньше бумажной волокиты, меньше ожидания по времени. Вы зафиксировали (ДТП. — Прим. ред.) и теперь уже электронный документ хранится на электронном устройстве. Это здорово», — сказал Антипов.

По его мнению, регистрация ДТП через смартфон позволит снизить нагрузку на полицейских, чтобы они могли оставаться на своём участке и не выезжать на вызовы по мелким происшествиям. Кроме того, нововведение повысит безопасность на дорогах, заключил автоэксперт.