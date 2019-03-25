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120 человек погибли в ДТП с участием автобусов с начала 2019 года

ГИБДД России сообщила, что за семь месяцев 2019 года на российских дорогах зафиксировано 2955 ДТП с участием автобусов, пишет «Интерфакс».

В результате этих аварий получили травмы 4565 человек. Погибли 120 человек - это на 2,6% больше по сравнению с аналогичным периодом 2018 года.

Большинство нарушений связано с неисполнением правил организованной перевозки детей, междугородней перевозки пассажиров в автобусе, сидения которого не оборудованы ремнями безопасности, и при нарушении правил пользования ремнями безопасности.

В Госавтоинспекции заявили, что будет ужесточаться контроль за деятельностью перевозчиков и будут продолжаться массовые проверки того, как соблюдается безопасность пассажирских перевозок.