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Правила получения водительских прав для некоторых категорий задумали изменить

МВД России предложило изменить условия получения водительских прав для некоторых категорий. Об этом сообщается на сайте министерства, пишет Лента.ру.

Предлагаемые поправки в закон «О безопасности дорожного движения» коснутся водителей грузового и пассажирского транспорта. Согласно законопроекту, получить соответствующие категории можно будет только при наличии стажа управления транспортом категории В. Кроме того, предлагается повысить минимальный возраст для получения прав категории С и D — до 21 года и 24 лет соответственно.

Помимо этого, в министерстве предложили установить поэтапный допуск к управлению тяжелыми мотоциклами категории А. Специально для этого планируется ввести новую подкатегорию А2. Управлять такими мотоциклами можно будет только после 18 лет. Получить права на управление транспортом категории А можно будет в случае наличия двухлетнего стажа в подкатегории, однако при достижении 24-летнего возраста он не потребуется.