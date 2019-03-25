АвтоМир / Официально

Правительство предложило ужесточить наказание за нарушение ПДД в присутствии детей

Правительство поручило правоохранительным ведомствам разработать поправки в КоАП РФ, ужесточающие ответственность водителей за нарушение правил дорожного движения (ПДД) в присутствии в автомобиле детей.

Соответствующая директива содержится в перечне поручений по итогам прошедшего в конце августа заседания правительственной комиссии по обеспечению безопасности дорожного движения под председательством вице-премьера Максима Акимова, пишет «Интерфакс».

«Минюсту России, МВД России совместно с заинтересованными федеральными органами исполнительной власти и организациями проработать вопрос внесения изменений в Кодекс РФ об административных правонарушениях в части отнесения к обстоятельствам, отягчающим административную ответственность, совершение административного правонарушения с находящимися в салоне транспортного средства несовершеннолетними», - говорится в документе, размещенном в среду на сайте кабинета министров.

В нем отмечается, что срок исполнения поручения - до 31 марта 2020 года.

По данным комиссии, при сокращении на 4,5% за период с 2012 по 2018 годы количества дорожно-транспортных происшествий с участием детей в 2019 году отмечен рост этого показателя на 1,2% и числа пострадавших детей на 1,6%.

«Минздраву России, МВД России представить в правительство РФ предложения по формированию механизма подтверждения права управления транспортным средством на основании медицинских заключений об отсутствии противопоказаний с последующим использованием подтверждения права управления в открытой цифровой платформе "Безопасность дорожного движения"», - говорится в документе.

Кроме этого, правительство предложило Минпромторгу представить предложения по субсидированию части затрат российских производителей детских удерживающих устройств в целях обеспечения их доступности для приобретения гражданами.