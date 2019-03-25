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Старт акции «Безопасный путь в школу» дали единороссы в Невеле

Акция «Безопасный путь в школу» стартовала 11 сентября в Невеле. В рамках партийного проекта «Безопасные дороги» она пройдет во всех школах города, сообщили Псковской Ленте Новостей в пресс-службе регионального отделения партии.

«Наша задача - сделать все необходимое, чтобы в вашу семью не пришла беда. Обучение правилам дорожного движения требует знаний и от детей, и от их родителей. В наших силах сформировать навыки безопасного поведения на дорогах, воспитать сознательного и грамотного пешехода, ответственного не только за свою жизнь и здоровье, но и других участников дорожного движения», - обратился к родителям учащихся секретарь Невельского местного отделения «Единой России» Виктор Зуев. «Наша задача - сделать все необходимое, чтобы в вашу семью не пришла беда. Обучение правилам дорожного движения требует знаний и от детей, и от их родителей. В наших силах сформировать навыки безопасного поведения на дорогах, воспитать сознательного и грамотного пешехода, ответственного не только за свою жизнь и здоровье, но и других участников дорожного движения», - обратился к родителям учащихся секретарь Невельского местного отделения «Единой России» Виктор Зуев.

Акция, направленная на повышение дисциплины юных участников дорожного движения и профилактику детского травматизма, началась в средней школе № 1 имени К. С. Заслонова. На мероприятие собралось около 100 первоклассников и их родители.

Партийцы, сотрудники ГИБДД и районного управления образования в игровой форме напомнили ребятам о необходимости соблюдения ПДД и закрепили полученные знания на практике, на пешеходном переходе. В завершение единороссы вручили детям светоотражающие элементы.

В течение недели волонтеры и работники Госавтоинспекции планируют провести такие занятия и с учащимися других школ города. Они будут встречать детей по окончании уроков и повторять с ними правила безопасного перехода проезжей части.

Партийный проект «Единой России» «Безопасные дороги» направлен на сохранение жизни и здоровья граждан при дорожно-транспортных происшествиях, сокращение количества ДТП, содействие в совершенствовании законодательной базы по повышению безопасности на дорогах, осуществление постоянного мониторинга строящихся участков дорог, содействие реализации Федеральной целевой программы «Повышение безопасности дорожного движения в 2013-2020 годах». Активисты партпроекта проверяют состояние дорожного полотна, пешеходных переходов в регионах, участвуют в мероприятиях по повышению дисциплины водителей, проводят уроки по безопасности дорожного движения, держат на контроле расследования причин крупных ДТП.