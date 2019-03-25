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В Минфине спрогнозировали снижение цен на ОСАГО для «идеальных» водителей

После перехода на новую систему расчета тарифов ОСАГО, для аккуратных водителей они могут снизиться в три-четыре раза, заявил замминистра финансов России Алексей Моисеев. Об этом пишет «Российская газета».

Он подчеркнул, что в данном случае речь идет о тех водителях, которые соблюдают правила дорожного движения, не попадают в аварии и не создают угрозы для других участников движения.

Моисеев привел пример, по которому для жителя Центральной России моложе 50 лет с водительским стажем 30 лет, который не попадал в ДТП, а на его автомобиле установлен тахограф, цена ОСАГО составит около 2,5 тысячи рублей.

Законопроект о либерализации ОСАГО был внесен кабмином в Госдуму в июле. Документ планируют рассмотреть в первом чтении в сентябре.