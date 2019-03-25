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964 водителя привлечены к ответственности в Пскове за тонировку стекол с начала года

16.09.2019 12:11|ПсковКомментариев: 0

964 водителя привлечены к ответственности в Пскове за тонировку стекол с начала года. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в ГИБДД Пскова.

Ежедневно на территории города Пскова проводятся специальные мероприятия ГИБДД, направленные на предупреждение и выявление административных правонарушений в т.ч. связанных с управлением транспортными средствами, на которых установлены тонированные и затемненные стекла (в том числе покрытые прозрачными цветными пленками), светопропускание которых не соответствует требованиям технического регламента о безопасности колесных транспортных средств. Для выявления подобных нарушений сотрудники ГИБДД используют специальные приборы, показывающие степень светопропускания.

В соответствии с требованиями части 3.1 ст. 12.5 КоАП РФ за управление транспортным средством, на котором установлены стёкла (в том числе покрытые прозрачными цветными плёнками), светопропускание которых не соответствует требованиям технического регламента о безопасности колёсных транспортных средств, следует наложение административного штрафа в размере пятисот рублей.

В текущем году к административной ответственности по данному правонарушению привлечено 964 водителя.

При составлении административного материала водителю также вручается требование о прекращении противоправных действий. С начала года сотрудниками ГИБДД УМВД России по городу Пскову выдано 117 требований об устранении причин и условий, послуживших совершению административных правонарушений.

За текущий период с января 2019 года по настоящее время в МРЭО УМВД России по городу Пскову направлено 34 материала для аннулирования регистрации транспортного средства (в соответствии с п.50 приказа МВД России от 26.06.2018 № 399 «Об утверждении Правил государственной регистрации автомототранспортных средств и прицепов к ним в Государственной инспекции безопасности дорожного движения Министерства внутренних дел Российской Федерации»), водители которых не устранили неисправность.

Затемненные стекла или покрытия негативно влияют на безопасность на дороге, обзор для водителя ухудшается.

ГИБДД УМВД России по городу Пскову предупреждает: при использовании тонированных стекол у водителей увеличивается время реакции и ухудшается распознавание слабоконтрастных объектов, тонировка снижает расстояние и скорость распознавания объектов в темное время суток, тем самым повышая уровень опасности на дороге. Особенно высок риск в ночное время, когда отсутствие достаточного освещения может привести к ДТП не только в транспортном потоке, но и во дворах.

ГИБДД обращается ко всем участникам дорожного движения и призывает привести свои автомобили в соответствие техническому регламенту о безопасности транспортных средств, ведь от этого может зависеть здоровье, а порой и жизнь участников дорожного движения.

Источник: Псковская Лента Новостей
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